台中市沙鹿無照的16歲黃姓少年偷開阿公的汽車，闖紅燈追撞前方騎機車停在待轉區等紅燈的42歲蔡男及其6歲女兒，蔡男父女被撞飛至路中，又遭綠燈直行小客車輾過後送醫不治，女童則僅受輕傷。但死者伯父痛斥，黃姓少年在派出所內翹著腳不斷滑手機，根本毫無悔意，實在很想衝上前打他，黃男訊後移送少年法庭審理。

據了解，黃姓少年高一時就休學，父母已離世多年，是阿公阿嬤一手拉拔長大。但死者大伯表示，肇事少年在派出所時不斷滑手機，還一臉無所謂地翹著二郎腿，根本毫無悔意，實在很想打他。

警方指出，車禍事故三方經酒測及抽血驗酒精濃度，均無酒精反應，肇事的黃姓少年無照駕駛將處1萬8000元至2萬4000元罰鍰。據了解，事發後黃男阿公表示，不知道孫子自己開車外出；黃姓少年則向警方表示「很懊悔」。

警方調查，黃姓少年在27日下午偷開阿公的汽車出門，到沙鹿載3名女子，分別為國中生、國中肄業生及成年的20歲女子，卻在回大雅的路上，行經中清路、中山路口時闖紅燈，撞上前方正在停等紅燈的蔡姓父女共乘的機車，蔡男及女兒被撞飛至路中間後，又與吳女駕駛的綠燈直行車發生碰撞，蔡男被送醫急救，仍因傷重不治，女兒則是四肢擦挫傷，目前無生命危險。

吳姓女駕駛說，她開車行經事故地點時為綠燈，看到機車飛出時已經來不及反應。據了解，吳女當下嚇得哭出來。死者蔡男在工廠上班，27日跟平常一樣接女兒回家，沒想到路上卻遇死劫，從此父女天人永隔，家屬悲痛萬分，表示要對黃姓少年與吳女提告。