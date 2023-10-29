男星馬修派瑞憑藉經典美劇《六人行》（Friends）家喻戶曉，而《六人行》紅遍全球成為當代歷久不衰的影集，豈料飾演主角之一錢德賓的男星馬修派瑞（Matthew Perry）卻於今(29)日驚傳過世，享年54歲，原因是在紐約家中溺斃身亡，而現場並未發現藥物，也不涉及任何謀殺行為。

男星馬修派瑞憑藉經典美劇《六人行》家喻戶曉，戲內他有著精明頭腦，且相當風趣，擄獲一眾女性的心，當年《六人行》擁有超多粉絲，其中女星茱莉亞羅勃茲收到客串邀約，她表明希望自己的戲份要和馬修派瑞有關，兩人因戲結緣交往，小倆口在劇中飾演歡喜冤家，互動十分有火花。不過當時茱莉亞羅勃茲的名氣比馬修派瑞大，他因此認為自己遲早會被甩，在交往兩個月後主動和茱莉亞提分手，結束了這段戀情。

‘Friends’ star Matthew Perry has died at the age of 54 after an apparent drowning, TMZ reports. pic.twitter.com/YRhfnX0p4N — Pop Base (@PopBase) October 29, 2023

雖然馬修派瑞在銀幕上的形象良好，但他的私下對毒品和酒精的難以戒除的依賴，特別是止痛藥。他多年來一直藥物上癮，連在拍《六人行》時也是如此，他曾透露自己並不是熱衷於跑趴的人，有一段時間生活樂趣就是一邊喝酒一邊嗑藥，生活最常見的人之一還是藥頭，這段時間也影響了他在工作上的表現，某天錄影珍妮佛安妮斯頓主動對他說：「我和其他人都知道你有酗酒的問題。」讓他下定決心戒癮，總共進行了15次，花費900萬美金（約2億9129萬台幣）。

馬修派瑞的《六人行》是他生前最出名的作品，其實她還出演許多其他作品，如《男孩終將成為男孩》、《成長的煩惱》、《銀湯匙》、《查爾斯》 《負責》、《雪梨》、《比佛利山莊，90210》、《無家可歸》、《甜心俏佳人》、《西翼》、《實習醫生風雲》、《日落大道上的60 號工作室》、 《繼續》、 《奇怪的夫婦》等。

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