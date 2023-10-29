苑瓊丹出道多年，以《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角走紅，劇中香腸嘴加暴牙的浮誇造型，加上不計形象的演出，讓她的丑角扮相深植人心；然而，她近期受訪時卻突然宣布要「暫時息影」，並將挑戰直播帶貨。

根據《香港01》報導，苑瓊丹坦言，直播帶貨的酬勞非常吸引人，更直言自己如果是拍一部戲可以有千萬酬勞的演員，自己當然會繼續拍戲，但可惜卻沒有這樣的機會「但一場直播賺一百萬，如果穩定地每月當你開四場，每場賺一百萬，一年來算就很多錢了啊」。

然而，除了酬勞以外，當直播主還可以擺脫當演員的不安全感，她表示，演員這一行相當被動，如果有導演看重你就有工作，但很多事情是自己無法掌握的，讓她相當沒有安全感，但是直播帶貨不同，可以選擇要賣什麼商品、怎麼賣，沒有人可以干涉她，且在直播中自己就是主角。

不過，近年來許多藝人轉戰直播圈，被酸演員不專注拍戲，投身直播是自貶價值，對此，苑瓊丹不認同這樣的說法，對她而言直播帶貨反而是一種新的挑戰，還可以直接與觀眾互動，且在直播時需要讓觀眾在短時間內相信自己，因此在某種程度上與演戲相似；然而，苑瓊丹也提到，不只在直播帶貨期間，平時也要經營抖音與小紅書，讓自己在直播圈中擁有競爭力。