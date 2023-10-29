中新社報導，國際金融論壇20周年全球年會由廣東省、廣州市、國際金融論壇聯合主辦，於27日至29日在廣州南沙新落成的國際金融論壇永久會址舉行。這次年會主題為「新資本、新價值、新世界：全球經濟碎片化下的重振與合作」。
周小川指出，目前，受單邊主義、地緣政治、軍事衝突、通膨形勢、國際債務，以及產業鏈重組等多重風險累加的影響，國際貿易和投資年增率大幅放緩，全球經濟復甦緩慢且不均衡，不確定性進一步增加。同時，主要已開發經濟體央行可能在較長時間內維持高利率的環境，全球債務風險和金融風險都值得關注。
國際金融論壇聯合主席周小川28日在該論壇20周年全球年會開幕式中表示，「當前我們面臨經濟挑戰，各國應堅持全球化的正確方向，捍衛多邊主義，要建設開放性世界經濟，反對保護主義，避免濫用國家安全理由，限制貿易和投資」。
中新社報導，國際金融論壇20周年全球年會由廣東省、廣州市、國際金融論壇聯合主辦，於27日至29日在廣州南沙新落成的國際金融論壇永久會址舉行。這次年會主題為「新資本、新價值、新世界：全球經濟碎片化下的重振與合作」。
周小川指出，目前，受單邊主義、地緣政治、軍事衝突、通膨形勢、國際債務，以及產業鏈重組等多重風險累加的影響，國際貿易和投資年增率大幅放緩，全球經濟復甦緩慢且不均衡，不確定性進一步增加。同時，主要已開發經濟體央行可能在較長時間內維持高利率的環境，全球債務風險和金融風險都值得關注。
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