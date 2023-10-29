資深男星莫梓江曾出演過《一往情深》、《五朵金花》，由於帥氣的顏值，再加上精湛的演技大紅，電影在當時甚至賣到46個國家播映。豈料，近日卻傳出莫梓江去世噩耗，由導演謝飛證實此訊，享壽85歲。目前莫梓江遺體已運回處理，在家屬討論過後，決定喪事從簡、低調舉辦，告別式於今（29）日上午10點於殯儀館舉行。

莫梓江曾經在長春電影製片廠拍攝的電影《五朵金花》中扮演男主角阿鵬被廣大觀眾所熟知。訃聞寫道，據家屬意見，喪事從簡，告別儀式定於10月29日上午10點在廣州市殯儀館銀河園11號廳舉行。

莫梓江出生於1937年，20歲進入北京電影學院表演系，大二演出電影《五朵金花》中的男主角阿鵬。該片講述了白族青年阿鵬與副社長金花在大理三月街一見鍾情，經過一次次誤會之後，有情人終成眷屬的故事。片中，莫梓江飾演一位從劍川來的鐵匠，年輕英俊又熱情善良，對愛情忠貞不二，為了尋找鍾情的姑娘金花不惜走遍整個蒼山，而女主角金花則是由女星楊麗坤飾演。

《五朵金花》不但擁有輕鬆活潑的劇情，且男女主角的顏值和演技雙雙在線，在當時引起了巨大的轟動。自1959年起，《五朵金花》先後在46個國家公映，創下當時中國電影在國外發行的紀錄。莫梓江以其出色的表演才華和帥氣的形象，贏得了廣大觀眾的喜愛和認可。

莫梓江受訪時，曾談到當年拍攝《五朵金花》時的困難重重。片中，他飾演的阿鵬勇奪賽馬冠軍。那時候的莫梓江只有20來歲，還是個學生，此前幾乎連馬都很少見過，更別說在鏡頭前面出色地駕馭駿馬，但為了達到拍攝要求，他在開機前三天開始學騎馬，反覆練習騎術，後來練到雙腿發腫，連睡覺時都只能俯著睡。

除了《五朵金花》之外，莫梓江也參演《大浪淘沙》、《鬥鯊》、《省港狂龍》、《羊城驚夢》、《我生命中的橄欖樹》、《皆大歡喜》、《一往情深》、《姊妹倆》等影視劇。莫梓江也是一位導演，執導的作品包括《癡人》、《血濺維納斯》等，展現了他卓越的演技和出色的電影才華。