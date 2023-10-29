民進黨立委何欣純近日在臉書發文呼籲，應檢討交通違規處罰新制，遭網友灌爆臉書，對此，長期關注交通議題的網紅「Cheap」也痛罵，把守法的都當白痴，誰還要守法？

何欣純27日在臉書發文表示，近日不斷收到違規累計12點要吊扣駕照、車停自家騎樓被檢舉等陳情，她呼籲政府不能只顧著開罰單記點，卻忽略了民眾最重要的生計，也建議違規記點新制要檢討、協調地方政府開放騎樓和路邊夜間彈性停車，以及在沒妨害交通、不影響安全的情況下，應採「先勸導、再舉發、再開罰」為執法原則。

何欣純的貼文引發網友熱議，「老舊思維的妳可以不要當立委嗎」、「要不要自己看一下自己打了什麼」、「妳服務處前面開放給大家停啊！反正也沒紅線」、「笑死，不想守法就直說」。

針對何欣純的貼文，Cheap昨（28）日在臉書發文指出，「違規記點12點，吊扣駕照2個月」的處罰還是很寬鬆，不但不應放寬，對職業駕駛還應要有更嚴格的標準；再來，自家騎樓雖屬私人所有，但不能阻礙行人通行，只要停車、堆放雜物，就會讓行人走在馬路上。

另外，Cheap直言，何欣純提到的第3點「在沒妨害交通、不影響安全的情況下，應採『先勸導、再舉發、再開罰』作執法原則」最扯，他直言有沒有影響不是看自我感覺，若沒影響交通，為何不畫停車格？法律明明都已訂好，為什麼不好好遵守？也感嘆，台灣還是個人治社會，而非法治社會，把守法的都當白痴，誰還要守法？