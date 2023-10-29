Barcelona fans racially abused Vinicius Jr and threw a banana at him.



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西甲足球豪門皇家馬德里、巴塞隆納上演「西班牙德比」，效力皇馬的巴西邊鋒小維尼修斯（Vinicius Junior）不幸又成為種族歧視的目標，還與巴薩總教練哈維（Xavi）出現小小爭執。場邊一群巴薩球迷大罵「該死的猴子」侮辱小維尼修斯，甚至有人丟出香蕉皮。客隊皇馬終場2比1戰勝巴薩。

小維尼修斯是黑人，他在前一次客場作戰（對手塞維亞）同樣遭到種族歧視的侮辱。今年6月巴西國家隊與幾內亞進行友誼賽，全隊都改穿全黑球衣上陣，在賽前跪地陳抗表達對足壇種族歧視的不滿。這個行動主要是巴西隊聲援小維尼修斯在西甲遭受的歧視對待，觀眾學猴子叫聲、扔香蕉皮的惡行更是從英超到西甲都出現過。小維尼修斯曾說：「如果我這一代的痛苦可以讓下一代免於繼續承受，那我準備好了。」

另一方面，小維尼修斯比賽中途被巴薩阿拉烏霍（Ronald Araujo）犯規撞出界外，旁邊巴薩總教練哈維還對他大吼。小維尼修斯跑去找哈維理論，哈維不斷重複大喊「這沒什麼」，還伸手去拍小維尼修斯的臉頰，要他冷靜下來。