名嘴朱學恒自從6月被國民黨台北市議員鍾沛君指控於去（2022）年對她強吻後，在網路上轉趨低調，但他近日在與美女主持人、前主播洪藜恩主持探討核四問題的YouTube節目時，疑因不滿遭網友批評，竟在留言區反嗆網友「滾回路邊要飯」，引起不少討論。

朱學恒昨（28）日於YouTube開直播，與洪藜恩前往貢寮龍門核能發電廠討論核四議題，有支持者在留言區表示，「來按讚了」、「我也要來加油！台灣需要您來發聲」；但也有網友狠酸，「真噁心」、「什麼時候被關」。

針對網友的負面言論，朱學恒直接在留言區回嗆，「你今天才留一篇太少了，叫你老闆多加錢啦，順便幫我衝流量，每個留言都是幫我推廣」、「好你媽的屁，滾。今天你也被罵爽了吧，繼續來啊哈哈哈」。

另外，還有PTT鄉民po出截圖，內容是網友對朱學恒留言，「自己麻煩問題事一堆又跑出來亂，真的只適合做低級的事，還是去閉關反省吧，就這樣了，民進黨最近腥聞好像跟你的me too還不能相比喔，乖喔、別來亂囉，受你影響的人好像沒有原諒你喔」，朱則回應，「你乖，滾回路邊要飯吧」。

對於朱學恒的嗆聲，鄉民們反酸，「反正你明天不會記得」、「人設被破壞的人都是一個樣」、「偷親之後就不想看他直播了，居然還有臉出來，是要撈生涯最後一波嗎」、「先好好贖罪吧」、「網路乞丐看不起路邊乞丐」。

而關於朱學恒強吻鍾沛君一事，台北地檢署認定朱2度違反鍾意願強吻，朱雖告發自己卻沒認罪，23日依強制猥褻罪起訴朱，本案為國內首起「＃MeToo」事件起訴案例，依法朱最重可判處5年徒刑。

朱學恒被起訴後，鍾沛君說，朱自去年案發迄今，寧可做出「告發自己」的可笑行為，卻從未道歉，「忍辱負重」大概是她這100多天來的寫照。