根據《費城詢問報》記者龐佩29日報導，七六人內部最近開始認真討論「大鬍子」哈登的去留問題，更打算把這個問題的最終決定權丟給當家中鋒恩比德決定，甚至七六人內部開始考慮，是否乾脆把哈登本季薪資付清讓他遠離球隊，或把他送去大陸CBA打球。

龐佩強調目前七六人高層很清楚，哈登根本不願意認真替七六人打球，他想回歸球隊只是避免每場比賽遭到罰款40萬美元，假如他留在七六人打球，沒多久就會用受傷或私人因素缺席比賽，這對七六人勢必帶來更大傷害，那還不如讓他遠離球隊或送去大陸。

龐佩也證實七六人最近將會關注3件事，首先是球隊少了哈登，能否贏下大部分的比賽，其次是先發後衛馬克塞能否打出打進全明星賽的身手，最後是用哈登換來的球員或資產，能否幫助七六人贏下最後的總冠軍。

七六人打完新球季前兩場客場比賽後，將於30日趕回費城主場遭遇拓荒者，接著擁有3天休兵日，11月3日續在主場碰上暴龍，龐佩預告七六人高層將於這段休兵期間找上恩比德當面討論哈登問題，屆時或有比較明朗的解決答案。