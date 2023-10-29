一名女子到超市原本想買紅肉火龍果，但回家切開後發現是白肉超失望，貼文釣出不少婆媽教她從外皮分辨，紅肉的外型較圓潤、萼片較短較密集、表皮較皺；白肉外型為長橢圓形、萼片較修長、表皮較光滑，另也有人說白肉不易買到，價格也較紅肉高，認為女子根本賺到。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，25日到超市買火龍果，返家切開發現果肉不是她想買的紅色果肉，而是白色的，讓她很失望。

圖文吸引逾千名網友關注，不少人說白肉的火龍果比較貴、不好買，「白的比較貴妳賺到了」、「白的賺到」、「白的好吃，而且不好買到」、「白的價位比紅的高」、「白的好啊！也是有幫助消化，且醣含量不會過高。」

許多婆媽也教原PO從外皮分辨果肉顏色，「紅肉或白肉看外皮就知道了，白肉火龍果形狀為長橢圓形，萼片較修長，且帶有鮮綠色，紅肉火龍果的外型較圓潤，果皮上的萼片較短較密集」、「外皮光滑就是白肉；皺皺才是紅肉，這樣分辨妳就不會再買錯」、「外皮比較亮紅、青綠是白肉；外皮比較暗紅、沒那麼青綠漂亮就是紅肉。」