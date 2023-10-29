25日印尼中爪哇省天空步道「The Geong」的玻璃橋面突然破裂，釀成1死1傷。圖為天空步道示意圖，與本新聞事件無關。

印尼中爪哇省（Central Java）一處今年4月才開幕的天空步道「The Geong」，25日上午玻璃橋面突然破裂，導致2名遊客從10公尺高處摔落地面，釀成1人喪命、1人輕傷。印尼當局初步調查顯示，這座天空步道的玻璃橋面只有1.2公分厚，讓印尼網友痛批危險，除此之外還有諸多管理疏失。

綜合印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）、「Wanheart News」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，中爪哇省林帕庫烏斯松樹林（Limpakuwus Pine Forest）內的「The Geong」天空步道，25日上午10時左右一處玻璃橋面突然破裂，導致2名遊客從10公尺橋面摔至地面，其中一人不久後喪命，另一人輕傷。

除了2名遊客從空中摔下外，還有另外2名遊客在橋面破裂時設法抓住步道的支架，目擊者拍攝的影片顯示，這2人後續在其他遊客的協助下脫困。意外發生當時，橋上共有11名遊客。

印尼警方調查後發現，The Geong的玻璃橋面厚度僅1.2公分，包括「Wanheart News」、《羅盤報》（Kompas）、「Tribun Jateng」等印尼媒體均指出，相較之下，中國天空步道的玻璃橋面厚度有5.1公分，最小也有3.6公分，調查結果令印尼網友大感震驚，有人痛批危險，不少人說和水族箱的厚度差不多。

除此之外，調查也發現業者的管理有諸多疏失，包括進行步道檢驗的人員實際上缺乏工程專業，步道本身也未受到適當維護，周圍也沒有防護網，售票人員也缺乏旅客安全程序的知識。

值得注意的是，The Geong天空步道4月才落成啟用，開幕不久後就有不少遊客留言反應，對The Geong的安全措施有疑慮，質疑業者開放參觀的人數超過上限。當時林帕庫烏斯松樹林管理局官員還為此和The Geong的經營業者開會，不過經營業者僅派代表出席，管理高層並未親自與會。