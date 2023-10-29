32歲韓國女星金雅羅出生於北韓，18歲時成為脫北者，定居南韓後踏入演藝圈成為演員；上個月她宣布結婚好消息，昨（28）日她於首爾舉行婚禮，所屬經紀公司Dj娛樂透露，新郎是圈外人，2人是在教會認識，進而交往。

金雅羅上個月22日發文宣布：「我將在10月底結婚了！我想與長久以來支持著我的各位分享這份喜悅，希望大家都能為我送上祝福，我也會建立一個美麗的家庭的」由於老公是圈外人，因此在她釋出的婚紗照中老公並未露臉，但從中可見金雅羅幸福的笑容，空氣中充滿粉紅泡泡。

事實上，金雅羅出生於北韓咸鏡北道會寧市，與父母及小3歲的妹妹生活，怎料之後遇上被稱為「苦難行軍」的北韓大饑荒，除家裡陷入困境外，父母也因此失和，當時母親決定遠赴大陸賺錢，父親則改娶，但繼母卻虐待她，父親之後也下落不明，所幸12歲時她聯絡上生母，2003年逃離北韓到大陸念書，2009年與母親到南韓定居。

然而，2012年金雅羅首度在綜藝節目《現在去見面》露面，擁有出眾外型的她，加上脫北者的身分讓她很快就受到關注，之後她便開始拍戲，曾參演《沒禮貌的英愛小姐》系列作品、《偉大的誘惑者》和《愛的迫降》等劇。