今年第二期作水稻因小犬颱風帶來強風及鹽沫造成水稻葉片破損、葉片乾枯及榖粒褐化，以致稻穀產量減產及品質下降，農糧署中區分署啟動雲林、彰化、南投、台中災害穀收購機制，未申報種稻農友也可申請，有繳售需求的農友務必在期限內辦理。

中區分署指出，稉種災害穀每公頃的「計畫及輔導收購」數量是2300公斤，收購價為每公斤22元；「餘糧收購」數是每公頃2400公斤，收購價每公斤20.6元，亦即每公頃可繳交4700公斤。每公斤乾穀可領取烘乾、包裝及堆疊補助費用2元；秈種及糯種災害穀價格，較稉種各減1元。

中區分署說，倘農民水稻受災，以致稻穀品質未及經收濕穀品質規範標準，可至當地公糧業者繳售災害稻穀，若當地公糧業者無烘乾設備或烘乾不及，也可洽鄰近公糧業者辦理異地繳穀。

本次災害穀收購作業，除了今年二期作申報種稻，並符合公糧稻穀繳售資格的受災稻農可繳售外，未申報種稻農友也可於11月1日起至11月10日止至各鄉鎮市區農會補辦申報手續，有繳售災害穀需求農友，務必於期限內辦理。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，小犬颱風造成稻田嚴重損失，雲林縣20鄉鎮市稻農均可提出申請繳售災害穀；水稻天然災害現金救助方案則僅能由中央評估公告，全縣只有土庫鎮、崙背鄉、褒忠鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、東勢鄉、水林鄉、二崙鄉等10鄉鎮獲農糧署公告現金救助。