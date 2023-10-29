永豐投信分析，台股在8、9月連續2個月拉回後，10月上旬雖略有回升，指數突破季線來到16,825點，惟以巴衝突加劇，VIX恐慌指數升溫，投資人避險意識增加，與此同時，十年債殖利率突破5％水位，創16年來新高價位，科技股承壓，屋漏又逢連夜雨，拜登政府全面封鎖AI晶片銷陸，原先輝達降規銷往中國的A800及H800晶片提早於10月23日禁止銷陸。輝達股價下挫影響台灣半導體族群股價表現。

再者，Fed FOMC開會前夕，多位官員發表談話，在聯邦基準利率已高達5.25％情況下，多數官員發表鴿派看法，認為政策具有遲滯效應，應可暫緩升息等待效果，但高利率將維持較長一段時間，惟Fed主席Powell仍維持硬派口風，認為若更多數據指向經濟成長趨勢高於水準，或就業市場降溫速度放緩，則可能需要進一步緊縮政策。在多項利空疊加之下，道瓊、標普500及費城半導體指數皆跌落年線之下。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢處於整理格局，就消息面，一方面受到國際情勢干擾、禁令又來得比原本預期嚴格與收緊，加上美股走勢也呈現觀望，進而壓抑整體市場氛圍；一方面則是缺乏好消息提振，觀察美國迄今已公布的重要財報表現，好消息亦有限，同樣加深短線上的觀望氣氛。

就資金面，安聯投信台股團隊表示，在手機、半導體等族群有回溫跡象的支撐下，短線上，部分資金相對青睞較低基期如手機、半導體等族群，但同時較高基期如AI等，籌碼面仍相對凌亂，在市場等待新消息、進一步檢驗後市成長動能之際，也還需要時間消化整理。