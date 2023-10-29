台中1名「大吼大叫哥」在路旁拍影片，引來警察關切，該影片PO網後，許多網友直呼「女警好正」。（摘自抖音）

台中1名被戲稱為「大吼大叫哥」的男子，疑為了在網路蹭流量，特意在車流量很大的夜晚時間，穿著一身「特攻服」，跑到文心路旁的人行道上揮舞旗幟，引來警察關切，過程被拍下PO網，網友看了紛紛說「好狂」，許多人則樓歪大呼「女警好正」。

長約1分49秒的影片拍下穿著「特攻服」的男子在文心路旁揮舞手中旗子，吸引許多機車騎士或駕駛注意，2名員警趨前盤查並勸導男子離開，男子接著竟對路上騎士喊話，而一旁騎士撐著手看熱鬧，被網友戲稱「果真吃瓜群眾」。

這段影片被PO在抖音，吸引許多網友留言，除了有人說「好狂！繼續加油」、「尷尬囉」、「給你路隊長職務」，還有人同感的說「我有看到」、「後面阿伯又有好戲看了」，但更多網友大樓歪、將焦點鎖定在盤查的女警身上，直呼「女警好正」、「女警可愛」、「女警漂亮，男警帥」、「很可以」。

據了解，該名男子經常在台中市西屯、南屯區一帶拍影片，還曾到逢甲商圈跳舞並拍下影片，私下被稱為「大吼大叫哥」。