藍白整合預計本周正式政黨協商，將聚焦聯合政府組成方式、立委席次、最強在野總統候選人產生方式等3大議題。前國民黨立委陳學聖認為，國民黨已被激出一股氣，其氣可用、僵局可開，國民黨總統參選人侯友宜應展現不惜背水一戰、靠自己也能打下天下的決心，形勢必然丕變。

陳學聖今在臉書指出，繼新北、桃園、台中後，昨晚的高雄鳳山造勢，再度見證國民黨組織動員的強大潛在能量。然而，針對侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲的民調仍如麻花般糾結，陳學聖直言，柯以酸國民黨和侯拉高聲量，效應不輸國民黨全力辦成的一場造勢，民調也因此拉不開。

陳學聖觀察到，國民黨已被柯文哲激出一股氣，此時此刻「其氣可用，僵局可開」，侯友宜要展現不惜背水一戰的決心，要有靠自己也能打下天下的決心，形勢必然丕變。

陳學聖強調，柯文哲永遠不會是同情求和的「示弱者」，他只服膺強權，要藍白合，就要展現國民黨的戰力肌肉。