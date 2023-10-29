氫氣球成的意外事件頻傳，台灣目前已經明令氣球內禁止使用氫氣填充，因為氫氣相當易燃，只要一碰到火源。 像是被點燃的菸頭或拜拜的線香觸碰，就會瞬間爆炸！大陸重慶一家餐廳內日前就發生了一起爆炸事件。一名女子在用餐時，友人見到她拿著氫氣球，於是惡作劇用打火機點了一下，氣球突然發生爆炸，冒出一團火球，還險些燒到自己，危險過程全曝光。

根據陸媒報導，重慶市一家餐廳內，一名女子與朋友們在內用餐，當時女方還拿著氫氣球，在等待上菜過程中，大夥起鬨要玩一個遊戲，決定點燃氫氣球來猜測其爆炸的時間。

一旁的同行女子好奇下，拿出打火機在氣球下方點了一下之後，突然間轟然巨響，冒出一團大火球，嚇壞現場客人，也險燒到點火的女子及同桌友人，幸好現場並無人受傷。

由於事發突然，周圍的人都驚慌失措。據餐廳工作人員透露，氫氣球是顧客自己點的，他們在等待上菜的過程中，似乎覺得有些無聊，於是便想出了這個惡作劇點子。

對此，網友紛紛指責這種行為，「這種的也叫朋友？幸虧火沒點燃衣物，但凡身上著了火受了傷，就等著坐牢吧」、「這是故意傷害、危害公共安全，不是一句『人沒受傷』就完事喔」、「這朋友可以絕交了，她第一反應藏打火機，故意的吧，誰會用打火機點氣球」。