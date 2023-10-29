教育部青年署辦理青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，今年共入選44組青年進入地方，其中「土地學院-烏日茄芷彈」與「野蓮漂流工作室」行動團隊以地方農業起家，為喚起農村的生活價值，走進地方注入創新力，開啟了青年行動的永續道路。

青年署為協助青年投入在地，辦理青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，鼓勵18至35歲青年2-5人組成團隊，針對地方需求轉化為提出實際的行動方案，協助社區活化及發展。

台中烏日區是稻米生產區，近年因交通建設及土地開發，縮減在地農產規模，為喚起地方居民對於家鄉土地的關注，由在地青年組成的「土地學院-烏日茄芷彈」團隊，去年提出「探索家鄉：烏日實境解謎 RPG 大冒險」計畫，透過田野調查並採集烏日人文故事、產業及生態環境，開發烏日特有的實境遊戲，並邀請居民參與遊戲提出回饋，藉此引導居民關注地方文化。

「土地學院-烏日茄芷彈」團隊今年則提出「探索家鄉 2.0：烏日文化味覺影像行動」計畫，以容易產生共鳴的「飲食」為主題，運用影像記錄、專訪農民農作及地方婦女烹煮佳餚，蒐集產地到餐桌的過程，並辦理巡迴影像展，藉由影像敘事將農村的生活智慧傳達到烏日的每個角落，深化地方農業價值。

高雄美濃是擁有全台灣約8成野蓮種植面積的重要生產地，但當地面臨農業人口、青壯年不足的問題。一群熱愛美濃的青年組成「野蓮漂流工作室」團隊，提出「城鄉漂流野上野下採集行動」計畫，希望從關係人口的經營，提供美濃青年回鄉的契機。

團隊首先從辦理青年進鄉招募、培力工作坊出發，吸引外地美濃青年參與回鄉行動，接著舉辦生態及產業工作坊，讓青年對於水蓮採集及小鎮典故有初步的認識。

112年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫成果展將於12月9日、10日在華山1914文化創意產業園區中4B登場，將邀請Changemaker行動團隊、學習性青聚點、Dream Idea績優點子獲獎青年出席，有興趣的民眾可前往參加。