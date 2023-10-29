孩子的價值觀很重要，一名母親表示，單獨扶養兩個孩子長大，生活過得不富裕但夠溫飽，讀高中的女兒沒有錢買比較好的生日禮物，替班長慶生而遭霸凌，她到學校請老師處理，卻又被女兒同學嗆「沒錢就不要生小孩」，讓她崩潰又心痛。

原PO前天（27日）於《爆料公社-匿名公社》指出，女兒和目前就讀的高中班長是國中同班同學，兩人考上同所學校又同班，班上有些女生和班長感情不錯，成績都是前段班，唯獨她女兒是吊車尾，其中一名同學A一直想把她女兒踢出和班長的小團體。

某次大家為了慶祝班長生日，原PO女兒用辛苦存下來的零用錢，特地到西門町買手鍊作為禮物，同學A和其他女同學則花大錢買蛋糕和金手鍊，放學後還邀班長到KTV狂歡，沒想到隔天班長就不理原PO的女兒，且A同學還帶頭在女兒的課本上塗鴉、寫髒話，如窮鬼、乞丐、賤人等，讓原PO好心痛。

原PO到學校找老師處理，同學A不承認自己犯下的行為，小團體中的其他女學生和班長也否認，她無奈地離開辦公室，此時她聽到其中一名女同學喊「很窮！沒錢就不要生小孩。」她聽了超級崩潰，「人生瞬息萬變，我會知道生小孩後，先生會意外過世、公司倒閉嗎？」

原PO單親扶養兩個孩子，生活雖不算富裕，但足夠溫飽，痛批女兒的同學只看表面說風涼話，「這種膚淺、惡劣言論到底怎麼來的？有錢就可以用鼻孔看人？才高中就用金錢衡量人的價值、搞排擠，我想問錢是她們賺的嗎？」

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