黑面琵鷺10月初當先發部隊賀國慶。（高雄市茄萣區觀光發展協會蔡英男提供／楊舒婷高雄傳真）

北極圈嬌客報到。（高雄市茄萣區觀光發展協會王俊仁提供／楊舒婷高雄傳真）

茄萣溼地是黑面琵鷺每年必造訪的溼地，今年已有5隻黑面琵鷺來報到，不只黑面琵鷺遠渡而來，還有來自北極圈的嬌客白額雁也提早1個月來了，讓鳥友們又驚又喜，另外灰澤鵟、東方澤鵟、紫鷺等也同時登場，熱鬧的畫面瞬間殺光鳥友們的相機記憶體，也宣告候鳥季正式來臨。

高雄市工務局表示，茄萣濕地前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾，加上食源豐富，逐漸成為鳥類的生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地，目前已是國家重要濕地所列的暫定地方級濕地。每年吸引大批觀光客前來，1年平均近13萬人次到訪。為了推廣濕地保育理念，也發展戶外導覽解說及環境教育課程，將明智利用策略逐漸實踐，更期待多方資源挹注，讓茄萣濕地生態更加提升。

公園處補充說明，茄萣濕地是黑面琵鷺每年必來的台灣度冬棲地之一，這次特別的是白額雁蒞臨，牠與寒林豆雁同屬中型雁，廣泛分布於歐亞大陸及北美洲、在北極苔原上繁殖，在農田和濕地成大群度冬。茄萣濕地自2021年開始陸續紀錄這些來自北極圈的嬌客，過去紀錄會出現在10月中下旬，然而今年整整提早了一個月。

公園處提醒鳥迷們，不要為了取得更多畫面，反而干擾生態或影響其他賞鳥民眾，也提醒遊客保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」5不原則。