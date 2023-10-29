中共中央政治局委員、大陸外長王毅28日（當地時間）在華府與美國戰略界人士舉行座談時表示，中美雙方都同意朝著實現美國舊金山元首會晤共同努力，但「通往舊金山」不能靠「自動駕駛」，要切實「重回峇里島」，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

據大陸外交部網站消息，座談會由美國阿斯本戰略小組（Aspen Institute）主辦。王毅表示，此次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行了深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極信號。

王毅指出，儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。同時，「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。

王毅強調，為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。他也鼓勵大家繼續發出理性聲音，為增進美國各界對中客觀認知，正確看待處理雙方差異分歧發揮建設性作用，為中美關係健康穩定可持續發展貢獻更多智慧。

消息指，與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美中合作在解決國際和地區熱點問題中曾經並將繼續發揮關鍵作用。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，推進經貿科技合作，便利人員往來，透過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。面對地緣衝突和世界失序，美中有必要加強溝通，共同應對全球性挑戰。

消息稱，王毅還就中美兩軍交往，金融、科技、人文交流合作，中國投資環境、市場准入以及中東局勢、烏克蘭危機等與問題與大家深入交流。