公牛當家球星拉文29日雖然突破前兩戰低潮，個人攻下生涯新高51分，可惜活塞「雙菜鳥」康寧漢、杜倫表現更加出色，兩人都交出亮眼雙十數據，幫助活塞在自家主場118比102輕取公牛，拿下本季第2勝(1敗)，拉文再怎麼飆分也沒辦法幫助公牛贏球。

拉文前兩戰手感低迷，分別交出投16中4、投14中3的離譜出手表現，沒想到他29日首節就狂轟19分，儘管第二節得分掛零，來到第三節又包辦20分，最後全場投32中19，含三分球投13中7，可惜他的火燙手感卻沒有得到隊友火力支援。

公牛新球季才剛始就狀況連連，不僅開幕戰輸球後，球員自己在休息室內開會檢討，還把總教練多諾凡趕了出去，完全不給多諾凡參與機會，徹底證明他們內部已經開始跟教練團之間出現不合跡象，如果繼續這樣鬧下去，多諾凡或許很快就丟飯碗了。

反觀活塞「雙菜鳥」表現搶眼，2021年選秀狀元，卻在上季提前因傷整季報銷的康寧漢，交出25分、10助攻與4籃板的精采表現，去年第13順位選來的19歲中鋒杜倫也很出色，交出23分、15籃板、5助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，更是連3場雙十。