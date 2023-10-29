屏東市29日清晨驚傳住透天厝大火，造成1死1重傷憾事。消防隊員在一家刺青店五樓鐵皮加蓋後方救出一對夫妻，但2人當場無生命跡象，其中女性急救後宣告不治，男子急救後恢復生命徵象。但警消在調查過程中，發現起火點有不明易燃物，疑似遭人縱火，經調閱起火處附近監視器後，掌握一名縱火者，並查出身分，目前警方正積極追緝中。
屏東消防局29日4時31分獲報屏東市民享路住宅火警，當下出動屏東、屏二、麟洛、九如、特搜大隊、第一大隊、秘書及代理局長，共計16車36人前往搶救。
4時37分，屏東分隊抵達現場後回報，1樓全面燃燒，因此立即出水搶救並逐層搜索，火勢終於5時16分熄滅。
李彬正說，同仁在5樓救出2名傷者，分別為年約30歲的男子、以及40歲的女子，但2人都當場無生命跡象，分別由屏東及屏二分隊救護車送往屏東醫院及屏基急救。消防人員初步研判起火點在1樓。
但是在經過鑑識及火調後，卻發現起火點有不明易燃物，且調閱監視器後，疑似有人刻意縱火，目前已初步掌握縱火嫌犯身分，目前正追緝中。
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