以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，與哈瑪斯的戰爭將是「漫長而艱困」；與此同時，哈瑪斯要求以色列釋放所有巴勒斯坦囚犯，以換回3週前被擄的人質。

以色列表示，他們的地面部隊27日進入哈瑪斯（Hamas）控制的加薩超過24小時後仍在當地行動，聯合國警告，還會有數以千計平民恐命喪加薩。

國際紅十字會（Red Cross）主席呼籲，讓加薩平民「難以忍受」的磨難畫上句點。

以色列官員表示，哈瑪斯10月7日突破加薩走廊（Gaza Strip）邊境攻擊以色列，釀成1400人喪命，其中大多是平民，並擄走超過220名人質。在那之後，以色列發動大規模轟炸作為回應。

哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，以色列的空襲已造成7703人喪命，死者大多為平民，其中包括3500多名兒童。

這是以色列2005年單方面撤出加薩走廊以來，雙方第5度發生衝突，也是死傷最慘重的一次。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）警告，「在加薩展開大規模地面行動恐帶來災難性後果」，可能導致「數以千計平民」喪命。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）今天呼籲各方讓情勢降溫。

她說：「在大規模轟炸中，加薩平民沒有安全去處，由於當地遭軍事圍困，目前也無法採取適當的人道主義應對措施，這令人無法接受。」

「這是全世界無法容忍的災難性問題。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1121029