永康警方藉由數據分析，與交通事故斑點圖結合，達成防制交通事故最大成效。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

坊間有「年關近，車禍多」之說，台南永康警分局分析年度交通事故好發時段，發現每年9月至12月，交通事故量攀升逾1成，透過分析去年9至12月各派出所3大易肇事路口計21處，繪製事故熱點圖並加強巡視及精準執法，統計今年9月1日至10月28日，A2交通事故1069件，較去年同期1149件，減少80件，降幅達7％。

永康分局交通組長葉敏旭指出，交通事故數量及分布，隨時間、空間、車流量及人口遷移等因素而有所不同，統計每年9至12月因學生開始返校後，使用車輛頻率增加，交通事故量也較前8個月攀升至少1成，分局透過分析去年9月至12月派出所各3大易肇事路口，提供各單位列為勤務編排及警力運用參考。

其中特別分析出「中華路」、「中正南路」、「復興路」及「中山南路」等4處易肇事路段，繪製事故熱點圖，責請同仁每日下午4點到晚上8點，加強巡視及精準執法，有效運用有限警力在易肇事路段及時段，達成防制交通事故的最大成效。統計9月迄今，A2類交通事故較去年同期減少80件，降幅達7％，且連2個月下降，9月下降36件、10月下降44件。

因學生開始返校後，使用車輛頻率增加，交通事故數量攀升不少，透過分析去年9至12月各派出所3大易肇事路口，計21處，規畫及投入警力防制，統計今年9月1日至10月28日，A2類交通事故發生1069件，較去年同期1149件，減少80件，降幅達7％，且連2個月下降，

除了在事故熱門地點巡守外，警方也強化精準執法，經統計永康分局今年迄今取締重大交通違規計8168件，較去年增加1082件，藉由數據分析，與交通事故斑點圖結合，讓第一線員警執法及宣導有明確方向與手段，並定期提供轄區民眾提醒危險路段與處所，達成降低交通事故目標。

永康分局長甘炎民呼籲，行經易肇事路段及路口，不論行車或走路時應全神貫注，遵守交通規則，「注意別人的不注意，小心別人的不小心」，警方也會持續針對危險路段及路口，運用精準執法，加強取締交通違規。