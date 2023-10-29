歐洲治安不如台灣好，到當地旅行須留意扒手，一名男子近日在法國巴黎買名牌包，擔憂在街上會被扒手盯上，離開專櫃前用台灣傳統市場的紅白塑膠袋套在紙袋外，貼文獲網友讚賞，直呼是生活智慧，更有人說紅白塑膠袋是台灣特產。

原PO昨（28）日於臉書社團《歐洲自由行全攻略》指出，在法國巴黎替家人買LV包，為防止被扒手盯上，他在LV紙袋外又套了一個紅白塑膠袋，他說沒被偷過的人會說歐洲治安好，但被偷過的永遠忘不了，感嘆自己沒有本錢遇到小偷。

原PO的做法讓網友直呼是生活智慧，「這塑膠袋是台灣特產耶」、「學起來」、「這方法不錯」、「聰明，低調一點總是好」、「只要能騙過小偷，都是好袋子」、「這招好強」、「好聰明，我以後去也要帶上」、「原來要帶紅白塑膠袋，我先筆記起來」、「原來菜市場的塑膠袋，可以這樣再次利用。」

其他人也分享自己防賊的方法，「我是把包包、紙袋和紙盒分開，包包另外裝在寶雅的購物袋」、「我是拿全聯或好市多袋子」、「我上次去買完LV用IKEA的購物袋裝。」