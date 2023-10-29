屏東市刺青店29日清晨驚傳火警，造成1死1傷，警方正在現場採證，不排除人為縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中；有鄰居也表示，曾聽到吵架聲。（謝佳潾攝）

屏東市刺青店29日清晨驚傳火警，造成1死1傷，警方正在現場採證，不排除人為縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中；有鄰居也表示，曾聽到吵架聲。（謝佳潾攝）

屏東市29日清晨驚傳住宅火警，警消到場後發現是刺青店火災，30歲黃姓老闆、28歲陳姓老闆娘受困店內，夫妻倆被救出時無生命跡象，送醫後陳女不治、黃男恢復生命跡象，針對該起火警1死1傷，警方表示，不排除人為縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中；有鄰居也表示，曾聽到吵架聲。

屏東消防局指出，29日4時31分獲報屏東市民享路住宅火警，4時37分屏東分回報1樓全面燃燒，5時16分火勢熄滅，在5樓救出2名傷者，為夫妻檔30歲黃男、28歲陳女，2人都當場無生命跡象，分別送往屏東醫院及屏基急救，陳女搶救不治，黃男經急救後恢復生命徵象，轉院至國軍高雄總醫院左營分院救治。

屏東消防局代理局長李彬正說，目前初步研判起火點在1樓，詳細起火原因尚待調查中。有鄰居則表示，4點多有聽到吵架聲，女生的聲音比較大聲，然後就傳出火警了。

對此，警方表示，經初步調查起火原因疑似遭人縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中。

刺青店員工表示，刺青店開了3年，之前在民生路開店，但因電線走火起火警，所以2年多前搬到民享路，老闆為人和氣，比較不會去跟人家有衝突，客源也都比較單純，比較沒有奇奇怪怪的人，就是比較單純的店。

員工說，老闆跟老闆娘平常住在3樓，店裡平常生意還不錯，刺青師傅目前有3位，營業時間約到凌晨零時，人員出入不會複雜，在刺青店是非常單純的。

員工說，平常不會跟老問太多私事，但表面上並沒有感覺到他跟人家有一些衝突，也沒有跟人爭吵，夫妻感情一直都還蠻好的，昨天才跟家人聚餐回來。

員工說，老闆有參加比賽，11月本來要參加高雄的刺青展，現在遇到這件事可能要取消了，因為設備都在1、2樓，燒到設備都沒有了，昨晚11點離開時都沒有異狀，聽警方說起火是今天凌晨4點多，店裡今天本來有客人預約，客人早上看到新聞通知他，他才知道發生事情。

報警的鄰居說，她睡到一半聞到燒焦味，下來看竟發現機車跟樹木都著火，她原本想用水龍頭滅火，沒想到隔壁火更大，1樓都是火，疑似是從摩托車那邊起火，火很大都燒到她家來，牆壁都被噴到，感覺火勢是從外面往裡面燒，所幸外面沒有易燃物，她家1樓牆壁亂糟糟，可能要斷電好幾天。