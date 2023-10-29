83歲資深藝人江明當年可是台視當家小生，輝煌時期多檔連續劇都由他獨挑大樑擔綱男主角，最讓人深刻的有《婉君表妹》、《絕代雙驕》等影視作品，已息影20多年的他，目前已傳轉行當起中醫師。

1963年時江明開始演戲，早期多以電影為主，在六七年代瓊瑤的戲開始爆紅，長相英俊的江明自然也被看重，出演了瓊瑤短篇小說改編的電影《婉君表妹》播出後得到許多獎項，江明也成為名符其實的瓊瑤小生。1977年他演《絕代雙驕》花無缺一角收穫不少好評。

江明過去在影視圈裡江明一直保有良好的形象，不但沒有不良嗜好，還是顧家的好男人，只要錄影一結束從不因應酬而耽延，讓老婆超放心，也因此獲得「電視公務員」的美稱，成為大家學習楷模。3年前，江明女兒出嫁，他雖年歲已高仍難得在鏡頭前亮相，目擊者說，當時江明雖已滿頭白髮，但精神氣色維持很好，看來晚年生活過得愜意。

江明好友透露，他息影不拍戲後，在年近60歲時學習中醫，後來考取執照，展開事業第二春，「他也是老牌藝人當中，第一個轉型行醫」。