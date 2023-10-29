女星熊熊（卓毓彤）今年7月與老公Mars結婚，並於兩個月後宣布懷孕喜訊，如今已懷孕5個月的她，在社群中分享「孵蛋日記」，曬出她鼻孔塞住衛生紙的照片，無奈透露只有「3成內孕婦會這樣」。

熊熊自懷孕後時常在IG限時動態中分享懷孕日常，日前曬出自己正在流鼻血的畫面，可見她為了止血將衛生塞住鼻孔，神情看起來有些憔悴，對此，她解釋是妊娠性鼻炎，更直言這只有3成的孕婦會出現此症狀，而她也詢問「還有誰也是」，同時附上3個微笑表情，可知她內心相當無奈。

熊熊透露自己因妊娠性鼻炎流鼻血。（圖／擷取自熊熊IG）

事實上，熊熊與老公Mars曾經分手但沒有交惡，某次Mars因工作上的事情向熊熊請教，兩人才重新在一起，一段時間後熊熊便主動向Mars求婚，結果被Mars拒絕，沉默一段時間後，Mars才開口說要看日子登記結婚，於是兩人就在今年訂在2月14日情人節完成結婚登記。

然而，熊熊月初曾透露，補辦婚禮的進度，因為懷孕計畫被打亂，恐怕得等到2026年再補辦，接著，她提到，懷孕至今只胖了兩公斤，孕肚也還沒有很明顯「洗完澡我老公說妳胸部還是比肚子大，胸部一直快速成長，因為漲奶，肚子反而成長比較緩慢」預產期大約是明年2月，她打算工作到最後一刻，「因為我是真的很喜歡工作，如果我身體可以就繼續」。