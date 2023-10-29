樟湖村十字關露營區以「森林旅宿」為構想，帳篷內有舒適的床。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善（左）以及文觀處長陳璧君開箱體驗古坑鄉樟湖村十字關露營地。（雲林縣府提供）

樟湖村十字關露營區放眼就是百萬夜景。（雲林縣府提供）

雲林縣府去年動工打造位於古坑鄉樟湖村十字關為全縣第一個山區合法露營地，共有8座高式營位平台、6處平面式營位、6座預鑄式浴廁、2座帳棚式服務站，本月陸續開放5梯次體驗雲林的山野旅宿，露營族驚呼沒想到雲林這麼美！

樟湖村十字關露營區以「森林旅宿」為構想，帳篷內有舒適的床，還有浴廁可使用，放眼是百萬夜景，算是豪華露營區，日前縣長張麗善親自開箱體驗在海拔800公尺的遊牧帳篷輕鬆露營的時刻。

縣府文化觀光處自10月20日起開放5個梯次開箱體驗活動，主打「免裝備」就可享受森林遊牧帳篷，一泊三食，看星空聽蟲鳴鳥叫、沉浸雲海看日出的野奢露營。

雲林縣露營觀光協會理事長林秀春表示，沒想到雲林有這樣設施完備、風景優美的露營場。

文觀處長陳璧君說，不管是露營的新手或老手，十字關野奢露營就是渡假，感受到「玩在地、食在地、懂得在地」。

張麗善表示，透過5梯次體驗活動了解場地及設施服務待改進之處，預計今年底完成招商，期待樟湖十字關露營區能成為樟湖山區觀光發展的火車頭，串聯分散的景點，包括清水溪沿岸的天長瀑布、地久瀑布、靈泉騰蛟。

古坑鄉樟湖風景區擁有國家級貝殼化石，自1999年發生九二一地震後，樟湖16景大多毀損迄今未修復，城鄉發展處林長造處長指出，去年縣府修復縣道149甲線通車後，民眾殷殷期盼樟湖村重振觀光榮景，該處積極打造樟湖十字關露營區吸引遊客，將再挹注經費建置步道及平台，讓美景更易於一飽眼福。