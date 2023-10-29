新北市蘆洲區永安南路一段的鐵皮工廠，今（29）日凌晨3時13分起火燃燒，民眾發現立刻報案，消防局派遣49人20車前往救援，現場消防警報器已經啟動大響，3名住宿員工及時逃生，幸無人受困受傷，消防局初步調查是機械的馬達處起火，燃燒面積約4平方公尺，詳細事發原因仍待後續調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊大隊長陳志德呼籲，各類場所應定期針對消防安全設備進行檢修申報，確保火警警報設備有效動作及消防設備的堪用，能有效於第一時間預警火災的發生並嘗試使用消防設備滅火與逃生。
新北市蘆洲區永安南路一段的鐵皮工廠，今（29）日凌晨3時13分起火燃燒，民眾發現立刻報案，消防局派遣49人20車前往救援，現場消防警報器已經啟動大響，3名住宿員工及時逃生，幸無人受困受傷，消防局初步調查是機械的馬達處起火，燃燒面積約4平方公尺，詳細事發原因仍待後續調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊大隊長陳志德呼籲，各類場所應定期針對消防安全設備進行檢修申報，確保火警警報設備有效動作及消防設備的堪用，能有效於第一時間預警火災的發生並嘗試使用消防設備滅火與逃生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。