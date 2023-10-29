蘆洲永安南路一間鐵皮工廠凌晨發生大火，3名員工及時逃生幸未受傷，消防局獲報趕抵現場救援，初步調查是機械的馬達起火，詳細原因仍待後續調查釐清。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區永安南路一段的鐵皮工廠，今（29）日凌晨3時13分起火燃燒，民眾發現立刻報案，消防局派遣49人20車前往救援，現場消防警報器已經啟動大響，3名住宿員工及時逃生，幸無人受困受傷，消防局初步調查是機械的馬達處起火，燃燒面積約4平方公尺，詳細事發原因仍待後續調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊大隊長陳志德呼籲，各類場所應定期針對消防安全設備進行檢修申報，確保火警警報設備有效動作及消防設備的堪用，能有效於第一時間預警火災的發生並嘗試使用消防設備滅火與逃生。