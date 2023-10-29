以哈衝突進入第三周，哈瑪斯稱，以色列空襲加薩走廊至今已釀成超過7500巴勒斯坦人喪命。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）昨（28）日砲轟以色列犯下「戰爭罪」，而罪魁禍首是西方，讓以色列氣得馬上宣布召回駐土國外交人員，並將重新檢視兩國關係，以色列總理尼坦雅胡也強調，以色列國防軍是全球「最有道德」的軍隊。
英國廣播公司（BBC）報導，土耳其總統艾爾多安昨日在伊斯坦堡一場支持巴勒斯坦人的大規模集會上，對數百名支持者表示，「加薩大屠殺背後的罪魁禍首是西方」，「以色列已經公開犯下戰爭罪達22天，但是西方領袖甚至無法呼籲以色列停火，更不用說有所反應」。
他在演說中批評以色列的行徑像極了「戰犯」，試圖「消滅」巴勒斯坦人。
他說：「當然，每個國家都有權利防衛自己，但這件事的正義在哪裡？沒有正義，只有邪惡的大屠殺在加薩發生。」
艾爾多安當日稍早也在X發文，痛批以色列鎖定「無辜平民」，導致加薩的人道危機惡化，「以色列必須立即停止瘋狂行徑、停止攻擊」。
艾爾多安周六在集會上發表完談話後不久，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）就在X發文，宣布召回駐土國外交人員，以重新檢視以土關係。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後也表示：「不要指控我們犯下戰爭罪，如果你以為能指控我們的士兵犯下戰爭罪，那是虛偽的，我們是全世界最有道德的軍隊。」
尼坦雅胡強調，以色列國防軍（Israel Defense Forces）正採取預防措施保護平民，指控哈瑪斯犯下「反人類罪」，將人民當成「人肉盾牌」。
土耳其與以色列曾是緊密盟友，不過2010年以色列突擊隊登上一艘試圖突破以色列對加薩海上封鎖的土耳其船隻，導致10名挺巴勒斯坦的土耳其抗議份子喪命，土耳其也在當年中止與以色列的外交關係。
兩國關係於2016年正常化，不過2018年以色列在加薩走廊的示威中殺害巴勒斯坦人後，以土兩國又互相驅逐高級外交官。
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