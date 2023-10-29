衛福部長薛瑞元29日出席中榮醫學研討會時表示，提升公職護理師比例計畫，各部立醫院要依業務發展規畫逐步提升，這對醫院管理是一大挑戰。（陳淑芬攝）

為解決護士荒，衛福部希望明年將公職護理師比例提高至5成以上。衛福部長薛瑞元今天出席中榮醫學研討會時表示，這對醫院管理是一大挑戰，各部立醫院要依業務發展規畫逐步提升。此外，私立醫院喊漲薪，屆時護理人員不只是招不到，恐馬上流失，現在情勢非常困難要想好策略，這是時代的趨勢，無可迴避，必須解決。

薛瑞元今天參加台中榮總國際醫學研討會，慰勉部立醫院疫情中站在第一線扮演重要角色，並提及醫院護理人力流失及緊張問題。他說，全國護理人力有週期性關係 每年9月、10月上來；12月、1月減少，不過今年年初時進來的少，造成相對差距，除了人口老化的病人結構改變，少子化也讓護理科系招生越來越困難，這是長久以來問題，不容忽略。

薛瑞元說，健保總額如果增加，各醫院有比較多空間可以調整護理人員薪資，但對醫院成本牽一髮動全身；但如果護理人員一旦離開職場，要回來非常困難，再面對私立醫院又喊要漲薪資，部立醫院體系的薪資並不是院長說了算，還有預算及人事規則程序，會比較麻煩一點。

薛瑞元不諱言，增加公職護理師比例，對各部立醫院而言不可能一蹴可及，須看業務發展規畫逐步提升，如果護理人力不足，床就開不出來、收入就不動；但人力調快點，造成成本增加，但收入不知能否增加，這對醫院管理而言是一個很大的挑戰。

薛瑞元指出，部立醫院的現職約聘雇人員轉正，可能會薪水下降，約聘雇人員也要盤算要不要走？其次，是新進人員進來，醫院也要考慮要不要釋放公職。

他並提醒部立醫院要注意市場競爭，不只計算成本，還要考慮如果沒有提供機會給護理人員，恐會被私立醫院搶走，目前已有幾家領頭私立醫院喊要漲薪，護理人員不只是招不到，而是馬上流失。