響尾蛇先發投手凱利。（美聯社）

C.C. joins in on the fun! pic.twitter.com/gdI4HbY34T — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) October 29, 2023

世界大賽G2，首戰慘遭翻盤的響尾蛇再度先馳得點，第4局靠著莫雷諾（Gabriel Moreno）陽春炮打開攻勢，台裔球星卡洛（Corbin Carroll）在第7局追加分數。終場響尾蛇9比1大獲全勝，1勝1負在遊騎兵主場扳平戰局，接下來連續3場都是響尾蛇主場。

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）展現強大的壓制力，撐滿7局僅被敲3安，包括加佛（Mitch Garver）第5局打破鴨蛋的陽春炮。凱利還獲得隊友火力相挺，特別是湯米芬姆（Tommy Pham）貢獻4支4「鐵支」。

遊騎兵先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）生涯首度擔綱世界大賽，前6局失2分表現優質，但他繼續深入到第7局，遭到連續安打失掉第3分，沒解決任何打者就退場。響尾蛇卡洛後面安打送回跑者，自責分算在蒙哥馬利頭上（6局失4分）。蒙哥馬利過去效力洋基6年只先發過1場季後賽，球隊並不看重他，被賣去遊騎兵卻在世界大賽獲得先發機會。

響尾蛇第8局上攻佔兩出局滿壘，馬泰（Ketel Marte）、卡洛連續敲安再拿3分，這是卡洛今年季後賽第9分打點。第9局響尾蛇還有李維拉（Emmanuel Rivera）安打再添兩分擴大差距，斷絕遊騎兵反撲希望。

世界大賽也牽動著籃球場的球迷情緒，NBA達拉斯獨行俠支持德州遊騎兵，同在亞利桑那州的鳳凰城太陽則是在響尾蛇打贏G2之後，觀眾於比賽中興奮高呼「響尾蛇加油！」