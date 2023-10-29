加薩戰爭爆發後，以色列和黎巴嫩邊境地區的小型衝突愈發頻繁，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊今天稍早通報黎南總部遭到攻擊，數小時後又傳出有一名維和人員在砲擊中受傷。

法新社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）發言人特內蒂（Andrea Tenenti）表示，鄰近以色列邊境的黎南城鎮胡拉（Hula）附近，「一名維和人員受到輕傷」。

黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導指出，兩枚以色列砲彈落在胡拉鎮，一名尼泊爾籍維和人員的腹部和手臂受到輕傷。

特內蒂今天稍早才告訴法新社，UNIFIL總部所在的納古拉（Naqura），「一枚砲彈擊中基地內部」，「所幸沒有人員受傷，但有一些損壞」。

他說，UNIFIL現正查清究竟是何方發射砲彈。

一名未被授權接受媒體採訪而要求匿名的黎巴嫩軍方消息人士則表示，以色列的砲彈擊穿UNIFIL周遭的水泥牆。

UNIFIL聲明指出，砲彈並未爆炸。UNIFIL同時表示，「在過去3週內，我們其他幾個營地也受到損害」，呼籲「各方立即停火」。

自10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊（Gaza Strip）突襲以色列以來，黎巴嫩南部邊境就爆發多起以軍與哈瑪斯盟友真主黨（Hezbollah）交火的事件。

根據法新社統計，以黎跨境交火已在黎巴嫩造成至少58人喪生，大部分是真主黨戰士，但有4名平民身亡，包括路透社記者阿布杜拉（Issam Abdallah）。

國際移民組織（IOM）數據顯示，相關動亂已導致黎巴嫩各地近2萬9000人流離失所。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121029