陳昇即將於發行新專輯《望鄉》並舉辦畫展。（新樂園製作提供）

陳昇今迎來65歲大壽。（新樂園製作提供）

陳昇日前捲入性騷疑雲，被呂姓設計師指控，問她「你要不要跟我做愛？」之後再說是開玩笑的。陳昇沈澱了數月，今（29日）在65歲生日當天，終於宣布好消息，即將於發行個人專輯《望鄉》，並於11月11日在母校溪州國中舉辦新歌演唱會。談到生日願望，陳昇開玩笑的說：「不營養毫無益處的網路路線都當機好了」。

陳昇繼2017年《歸鄉》、2022年《他鄉》專輯後，即將發行關於故鄉的第3部曲，也是他第30張個人專輯《望鄉》，故事起因是來自於他的樂團鼓手阿文，在金瓜石水湳洞買了一個可以看見海的房子，是個可以隔海遙望故鄉東引的地方，於是陳昇就將團員跟錄音師、錄音室整套設備搬到金瓜石的這棟房子來錄製，海風、蟲鳴、鳥叫也全都收進去。

他也因而有了回家鄉開唱的的想法，將於11月11日在母校彰化溪州國中舉辦新歌演唱會，來招待鄉親以及所有想來參加的歌迷朋友，預計將會是一場人親土親的特別演出，喜歡陳昇歌曲的所有歌迷朋友，也不要錯過跟著他一起到他的故鄉聽聽新專輯的新歌以及多首經典曲目。

此外，陳昇也持續繪畫，日常除了運動游泳、騎腳踏車之外的時間，都留給了繪畫，聚集了80多幅有色鉛筆狂想素描，將預計在台北市富錦街的前門藝術空間，展出日期將為2023年12月15日至2024年1月1日。

創作力驚人的陳昇，一直在創作的路上不停歇，他總是說：「我有好多事情想要做，根本停不下來！」前陣子相約友人以及弟弟前往越南騎乘腳踏車，一路上觀賞下龍灣的自然美景，也吸取涵養自己的創作養分，旅途中最讓陳昇難忘的是去參觀河內歷史博物館，看到了法國人為殖民地打造的斷頭台，讀到了越南人民為獨立做出的奉獻，深深佩服越南是個偉大的國家。

陳昇「望鄉新歌演唱會」

地點：彰化溪州國中戶外草地

時間：2023年11月11日預計 17：00開始

陳昇畫展相關訊息：

地點：前門藝術空間（台北市松山區富錦街357號）

時間：2023年12月15日（五）至2024年1月1日（一）