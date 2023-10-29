違規記點新制6月30日起實施，若駕駛人與車主不符時，車主必須主動進行「歸責」，台北市7到9月歸責件數就高達10萬8426件。民進黨台北市議員洪婉臻表示，線上歸責流程繁瑣，對於長者也不便，造成諸多民怨，要求簡化。交通局回應，將與公路總局討論，1個月內提出初步想法。

違規記點新制上路，部分逕行舉發案件，以往因無法辦識駕駛人故不予記點。但新制實施後，只要被民眾拍照檢舉違規（臨）停車、超速照像取締等都會納入記點制度，當行為人與車主不符時，車主必須主動在期限內到交通局裁決所、監理站或線上歸責，辦理「申請轉移駕駛人」。依裁決所資料，7到9月歸責件數達10萬8426件。

洪婉臻指出，雖然目前已有線上申請，但仍有不少長者親自前往裁決所、監理站辦理，而上網申請則要上傳車主的正反面身分證、被歸責駕駛人駕照、紅單、採證照片和車輛租賃契約等掃描檔。而對於裁決所公務員同樣也十分辛苦，業務量龐大，恐沒有時間執行其他勤務。

她要求，人本交通立意良善，但歸責方式擾民，地方政府有責任做好後續配套，不該在執法過程造成諸多民怨，因此裁決所應簡化申請移轉流程，例如與資訊局結合台北通APP，讓民眾透過台北通個人身分識別直接申請，也可避免多次重複上傳身分證等證件流程。

洪婉臻說，新制推出後，違規臨停變成計點最大宗，光8月份就高達1萬7642件，且職業駕駛人違規還要多記1點。她就接獲計程車司機陳情，新制實施後2個月已被記滿12點，計程車招呼站設置不足，每天上班載客都冒著被記點吊照的風險。

她點出，北市計程車招呼站共設置203處，北市12行政區平均1個行政區僅17處招呼站，但台北市登記在案的計程車就高達3萬多輛，且停管處從未調查各招呼站使用率，也未開放讓民眾查詢招呼站設置處。

交通局長謝銘鴻回覆，歸責數量確實暴增，讓裁決所人員很辛苦，可以思考更簡化的方式和更多元的管道，將與公路總局討論，1個月內會有初步想法。至於計程車接客方式也已改變，從以往計程車在招呼站排隊等乘客，到現在民眾多使用網路叫車不排隊，1個月內也會提出計程車載客相關的規畫。