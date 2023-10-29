2024年總統大選將至，受俄烏戰爭與以巴戰爭爆發等因素影響，兩岸政策是外界最關注的焦點之一。對此，民進黨創黨元老、無黨籍台南市立委參選人魏耀乾透露，他日前在雲林與高雄市前市長韓國瑜見面，向韓請教兩岸相關問題，兩人共聊了近2個小時。

在9月底民進黨身陷進口蛋爭議期間，魏耀乾曾於該黨37周年黨員餐會上，高舉寫著「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」的白布條，痛斥在新潮流挾持下，民進黨背離了台灣朝野人民企盼。

中天《廟口開講》昨（28）日晚間在台南市新營區鎮南殿舉行，魏耀乾在台上表示，他近日拜訪了韓國瑜，當時他向韓提問，看到近日以巴戰爭中，平民被戰火波及而傷亡慘重的情況，同時，俄羅斯集結了11萬人部隊對烏克蘭部隊發動進攻，萬一戰火在東亞爆發，台灣該怎麼因應？兩岸的危機又該如何化解？

魏耀乾透露，韓國瑜的回應長達半個多小時，他提及台灣的國家安全要擺在第一，百姓的安居樂業、生命安全則是放在第二，但由於昨日活動的時間關係，魏並未公布與韓談話的完整結論。