談到秋冬應季的水果，芭樂是絕對不能錯過的好選擇。好日子診所家醫科醫師許哲源就表示，芭樂是水果中的維生素C之王，能增加身體免疫力外，還可幫助鐵質吸收、促進膠原蛋白合成等功效。另外，很多人以為吃芭樂籽會導致便秘，但研究指出，反而能使排便順暢，且對降低血壓、減重及調節血糖等方面皆有正面影響。

許哲源在臉書專頁「好日子診所」表示，芭樂所含的維生素C堪稱水果之冠，具有良好抗氧化能力，能增加身體的抵抗力、免疫力；還可幫助鐵質吸收、促進膠原蛋白合成、加速傷口癒合等功效。

不僅如此，許哲源提到，芭樂還富含鉀和葉酸，能幫助身體電解質平衡、調節肌肉收縮、參與蛋白質和紅血球的合成。同時，其更為減重聖品，低熱量、高纖維、富含水分又耐咀嚼，食用一顆就很有飽足感，非常適合納入減重需求者的飲食清單。

至於很多人常疑問芭樂籽到底可否食用？營養師蘇祺媛先前就分享一篇於2020年7月在《國際生物大分子雜誌》（International Journal of Biological Macromolecules）發表的一篇期刊。研究指出，芭樂具有免疫調節活性的種子多醣（GSPS），能激活免疫細胞，增強淋巴細胞的增殖以及巨噬細胞的吞噬作用。

蘇祺媛接著提到，學者又於2021年3月發現，芭樂種子多醣中的GSF3 能通過其強大的免疫調節活性來治療「前列腺癌」，有望成為保健食品和藥物的潛在來源。

實際上，芭樂籽含有大量的鉀、膳食纖維，蘇祺媛說，根據學者Neha Grover發表在NDTV Food：Latest Food News的一篇文章也建議，芭樂籽應與整個水果一起食用。

蘇祺媛進一步整理出食用芭樂籽對人體的4大益處，首先是富含鉀，而鉀對於血壓有很顯著的調節作用；其次是富含纖維且膽固醇含量為零，可以促進膽固醇代謝、腸胃蠕動及增添飽足感，對減重皆有正面幫助；再來芭樂籽的纖維性質在消化系統中具有刺激性通便作用，可確保排便順暢；最後是富含膳食蛋白質，在分解碳水化合物方面發揮著重要作用，使含醣食物更容易被消化，可能有助於糖尿病。

排除腸胃道功能障礙者，蘇祺媛建議，吃芭樂時最好連同種籽一起食用，一次的份量約為1、2個拳頭大小；但她也提醒，吃芭樂籽要慢慢吃、輕輕咬，若因此斷了牙齒可就得不償失，所以牙口不好者也要特別注意。