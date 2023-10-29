新北市樹林區山佳市民活動中心29日啟用，2層樓建築融入綠地及鹿角溪地景，內部採不落柱裝潢，留設寬敞的使用空間。（蔡亞樺攝）

新北市政府投入工程經費5738萬元興建樹林區山佳市民活動中心，於今（29）日落成啟用，2層樓建築融入綠地及鹿角溪地景，外觀以抿石子塑出細膩質感，內部採不落柱裝潢，留設寬敞使用空間，將可嘉惠周邊山佳里、中山里、東山里、北園里等逾1.7萬人，提升地方文化氣息及凝聚社區向心力。

市府今上午舉行樹林山佳市民活動中心啟用典禮，新北市民政局長林耀長、樹林區長洪崇璉、回饋金委員、立委蘇巧慧及里長張進宗等人共同揭牌，張進宗與里民們還準備湯圓與麻糬分享喜悅，里民殷盼多年，終於有了集會研習及舉辦活動的場所，不用再借用場地。

民政局長林耀長表示，山佳里原有集會所2015年配合鹿角溪整治工程而拆除，經各單位多年檢討規劃，並由環保局回饋金、民政局及內政部補助支應工程經費 5738萬元，讓活動中心順利興建落成，希望大家多利用及辦活動，聯絡在地情感，也讓長輩常聚會、話家常。

樹林區長洪崇璉表示，山佳市民活動中心為地上2層之建物，總樓地板面積為150坪，活動中心周圍保留既有大樹，提供遮蔽處，內部大面開窗，增加內外互動，並採不落柱裝潢，留設最寬敞使用空間，可以開設多元課程，讓市民運動、跳舞，也可做為銀髮俱樂部，辦理老人共餐等活動。

另外也設有電梯方便老人家及行動不便者進出，還有性別友善廁所、獨立哺乳室等，讓媽媽們有隱蔽空間可以照顧寶寶。山佳市民活動中心前臨鹿角溪，景色優美，溪中有許多魚游來游去，因此公所特別整修門前步道，提供民眾賞魚休憩空間。

蘇巧慧表示，過去山佳里、鹿角溪附近區域長期缺乏足夠空間讓里民舉辦活動、凝聚感情，2019年經時任議員陳世榮反映民眾陳情後，她立刻與在地里長簡炎輝、時任里長許建強和區公所合作，積極協調國有地取得並爭取中央補助款，歷經數次流標後，終於在2021年底完成決標。

蘇巧慧說，前瞻計畫補助山佳活動中心、長壽公園活動中心，同時補助新北市多項大型建設，也感謝「樹林區公所垃圾處理場營運回饋金委員會」（焚化爐回饋金委員會）同心挹注回饋金，提供市民活動中心建設經費，未來希望能夠繼續與議員、在地里長共同合作，中央、地方一條心，為新北市民努力。