2023桃園國際新創機器人節在桃園巨蛋舉辦，桃園市消防局第一大隊在展場中，擺設快閃攤位，讓小朋友在濃濃節慶氣息中，學習正確防火及救護觀念。（消防提供）

2023桃園國際新創機器人節在桃園巨蛋舉辦，桃園市消防局第一大隊在展場中，擺設快閃攤位，讓小朋友在濃濃節慶氣息中，學習正確防火及救護觀念。配合萬聖節，小朋友穿上小小消防衣，穿越障礙完成任務，模樣超萌也讓民眾直呼超可愛。

快閃配合萬聖節，共有兩大關卡，小朋友必須穿上小小消防衣，化身小英雄，駕駛萬聖消防專車，穿越障礙完成指定任務；接著由大小朋友一同「與死神拔河」，進行心肺復甦術(CPR)實際操作教學，並有救護人員與民眾分享，平時如何預防心臟疾病的重要信息，以及當遇到胸悶、胸痛等心臟病徵兆該怎麼辦之相關知識，在萬聖氛圍下，關卡更別具意義。

現場攤位也推出「不搗蛋 喊口號 就給糖」活動，小朋友只要喊出「小火快逃、濃煙關門」、「人離火熄、提醒大人要關火」等重要宣導標語，就能獲得小禮物。平時民眾遇到家中火災發生時，第一反應就是撥打119，但除了務必請求消防隊協助外，緊急危難當下的滅火動作或是避難逃生也是非常重要的一環，透過寓教於樂的方式，更能讓小朋友深入其中，加深印象。

桃園市政府消防局第一大隊三民分隊分隊長黃柏豪也呼籲民眾，防火防災概念從小培養，具備基本防災知識，將來在面對緊急危難時方能從容應對，期望本次的萬聖體驗活動，除了美好的經驗外，小朋友也能將最新的防火觀念帶回家。