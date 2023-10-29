嘉義市泰瑞二街、泰山三街免洗餐具倉庫29日上午10點多發生大火，消防人員趕到時，倉庫已全面燃燒，鐵皮屋因烈焰逐漸變形，因倉庫位於住家大樓密集區，輻射熱已波及附近住家的，目前消防人員全力滅火、降溫中。
嘉義市消防局10點14分接獲泰山三街47號倉庫火警，到場已有兩間廠房全面燃燒，已請求嘉義縣消防局支援兩輛水庫車協助，因倉庫內堆放大量竹筷、塑膠等易燃物，火勢一發不可收拾，初步了解無人受困。
嘉義市泰瑞二街、泰山三街免洗餐具倉庫29日上午10點多發生大火，消防人員趕到時，倉庫已全面燃燒，鐵皮屋因烈焰逐漸變形，因倉庫位於住家大樓密集區，輻射熱已波及附近住家的，目前消防人員全力滅火、降溫中。
嘉義市消防局10點14分接獲泰山三街47號倉庫火警，到場已有兩間廠房全面燃燒，已請求嘉義縣消防局支援兩輛水庫車協助，因倉庫內堆放大量竹筷、塑膠等易燃物，火勢一發不可收拾，初步了解無人受困。
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