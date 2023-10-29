黃埔軍校22期生陳朝棟。（陳冠宇攝）

黃埔軍校明年建校一百年，健在的大陸黃埔畢業生，如今均已白髮蒼蒼。對於持續緊張的兩岸局勢，經歷過戰爭亂世的他們，不約而同希望期待兩岸和平、不要兵戎相見。

談及是否擔心兩岸有動武問題時，黃埔軍校22期生陳朝棟接受本報採訪表示並不擔心，他曾去過台灣兩次，覺得台灣很小，一天就可以從北到南轉完了；但是台灣同胞在那裡生活，所以大陸對同胞動武的可能性比較少，但也不排除外界、美國要插一腳。

對於未來兩岸關係的期待？陳朝棟說，兩岸關係應該是和平的，因為都是中華子孫、血肉相連，「所以我對台灣同胞還是蠻親的」，他很多同學也在台灣，他去台灣的時候都是沒分彼此，台灣還是大陸的親兄弟。

黃埔軍校23期生牛德增則說，希望台灣的老同學們，大家同仇敵愾都來效力、兩岸早點統一。他強調，現在大陸人對台灣沒有偏見，「就是有美國在那做梗」，而台灣人和台灣的軍隊，大家都還是一家人、炎黃子孫，希望能夠團結起來。他也提及，原先兩岸開放的時候，每次台灣同學回來，大家都很歡迎、沒什麼忌諱與保留。

牛德增說，最擔憂的是「台獨分子引起兩岸衝突」，動武會造成傷亡，而台灣老百姓是無辜的；大陸武器進步很快，台灣和大陸比起來是彈丸之地，「那能經得住打嗎？」這是一個人民的福祉的問題。