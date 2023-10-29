小彤（左）在彰化的居家長照機構擔任居家照顧服務員督導職務，她向長者詢問身體及生活狀況。（勞動力發展署中彰投分署提供／孫英哲彰化傳真）

「小彤」2年前大學畢業時正值新冠疫情期間，她決定投身照顧服務員工作，受惠於勞動部的照服員職業訓練及照服業缺工就業獎勵，經由就業中心推介成為照顧服務員，工作2年就晉升為督導，在同齡不少人還浮沈於職海時，她已是照服產業的青年主力。

衛福部調查顯示，台灣地區的照顧服務員年齡多在45歲至54歲，多屬於中高齡，勞動力發展署中彰投分署開辦照顧服務員訓練課程發現，其中約有10％是29歲以下青年。

小彤兩年多前大學畢業時，正是新冠疫情肆虐之際，她看到了台灣也將步入高齡化社會，長照及照服產業呈現成長趨勢，且有大量缺工，尤其缺年輕人投入，因此決定投身照服業。

她在接受專業照服訓練後，投身照服業，工作2年後，她現已在居家長照機構擔任居家照顧服務員督導的職務。

從社會新鮮人的第1份工作就能從基層服務人員晉升管理階層，小彤謙虛指出，自己很幸運，也很開心可以進入照服產業服務，她也鼓勵年輕人多多投入照服業，因為「服務現在的長者，就是替未來的我們鋪路！」

小彤的主管說，目前照服員以中高齡居多，非常歡迎像小彤一樣的年輕人加入長照及照服產業。年輕人具有活力、創意和學習力，能與中高齡照服員互助互補，形成青銀共榮世代和諧的工作團隊。

中彰投分署表示，為吸引更多人才投入照服業，勞動部也設有照服業缺工就業獎勵，凡勞工符合失業期間連續達30日以上或非自願離職等情形之一，經公立就業服務機構推介，並受僱照顧服務工作連續達30日以上，第1至6月可領5000元補助，7至12個月可領6000元，13至18個月可領7000元，最高可領10萬8000元。

中彰投分署開辦照顧服務員訓練課程，除了補助課程費用外，訓後更推介進入照顧服務產業，近3年已協助3921位勞工順利投入照顧服務產業，並領取就業獎勵金。