大陸女星迪麗熱巴擁有精緻五官以及傲人身材，剛出道就獲得「新疆四美」之一，出席各大活動場合都容易成為粉絲們的目光焦點。近日她登上大陸熱門綜藝節目《花兒與少年》，從預告片中可見她正在收拾行李，跟其他來賓說自己有旅行可以忘記帶衣服，但絕不能少帶一物，大家看見後紛紛讚她是個懂養生的人。

從預告片的片段中可見，打扮低調的迪麗熱綁著兩束辮子，身穿高領短袖灰色毛衣與牛仔七分褲，腳下則是踩著一雙球鞋，迪麗熱巴正專心地收拾行李，過程中不忘與其他來賓分享，自己出遠門時，必帶一物，如果沒有它絕對不行：「我有一個非常重要的東西，就是我的一個熱水杯。它可以熱水，沒有這個熱水的話，我真的不行，所以它是我絕對不能遺忘的東西，可以忘記帶衣服，但是不能忘記帶燒水壺。」

其實迪麗熱巴必帶熱水壺在身是有原因，她曾接受訪問時表示自己一直都有個習慣，就是起床後一定會喝一杯熱水，特別是在冬天的時候，可以達到暖胃效果，而夏天可以喝溫水，長年保持此習慣絕對不容易，相信這就是她的養生之道。而據指喝熱水可以促進消化，將體內毒素排出體外，是很多人會做的養生秘訣。