桃園市各戶政事務所即日起新增「台灣Pay」掃碼支付服務。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市各戶政事務所即日起新增「台灣Pay」掃碼支付服務。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

到戶政事務所洽公忘記帶錢包？沒關係！現在只要一機在手，到桃園市各戶所辦理戶籍業務，繳納規費除了可用手機「嗶一下」感應付費，即日起，戶所再新增台灣Pay掃碼支款服務，行動支付方式再加1，便民服務再升級！

根據資策會調查，民眾行動支付常用度超越7成，與實體卡差距逐漸縮小。為了讓未持有或不使用信用卡的純金融卡用戶，同樣享有行動支付的便利性，桃園市各戶所與台灣Pay合作，在櫃檯新增台灣Pay掃碼支款服務。

只要民眾所使用網路銀行支援台灣Pay、或是綁定台灣Pay APP，用手機掃描QR Code、輸入轉帳金額，即可完成付款，不用翻找零錢，非常方便。

民政局長劉思遠表示，行動支付已經成為趨勢，現在人出門，帶手機的比帶錢包還多。為了便民，戶所推動多元電子支付服務，除了現行的悠遊卡、智慧行動載具，現在再加入台灣Pay，台灣Pay掃碼支付具有不限手機型號、廠牌限制，安全性高等優點，民眾的接受度高且符合大眾需求，讓付款方式更加多元。

台灣Pay採用財金公司制定的台灣QR Code共通標準，具有不限手機型號、廠牌限制，安全性高等優點，10月24日財金公司啟動「TWQR」服務，除37家台灣Pay金融機構，再加入4家市占率高的電支機構（全盈支付、一卡通、橘子支付、歐付寶），後續將持續與支付業者合作，不管是哪家支付，掃同個QR Code都能通，讓付款方式更加多元。

民眾付款習慣改變，民政局結合智慧科技，推動各項便民服務。未來民眾申請戶籍謄本、國民身分證、印鑑證明都能使用行動支付動，不用帶現金，享受電子支付的便利性。