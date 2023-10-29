台北市政府吉祥物「熊讚Bravo」外型可愛，深受民眾喜愛，不過民進黨台北市議員鍾佩玲質疑，2023年熊讚行銷費用遭挪作他用，甚至在大稻埕夏日節，熊讚自掏腰包支付200萬活動經費，讓熊讚淪為觀傳局小金庫。觀傳局長王秋冬則承諾，未來預算編列及經費運用會更加嚴謹，並適時調整。

鍾佩玲表示，今年城市吉祥物行銷費用編列1000萬元預算，其中包含支出熊讚出席、行銷、操偶及辦公室維運等費用。她疑惑表示，為何今年原先編列的預算中，並無涵蓋台北燈會、耶誕節活動及大稻埕夏日節等3個活動的預算，卻能另外動支480萬元辦理活動，將近預算的一半。

她進一步提到，熊讚出席市府活動只得到1.2萬出席費，辛辛苦苦行銷台北，卻還要自掏腰包，補貼部分活動。她舉例，大稻埕夏日活動演唱會花費280萬元，熊讚就出了200萬元。然而在宣傳海報中，卻不見熊讚身影，她質疑根本沒有幫熊讚做好宣傳，反而讓熊讚淪為廉價勞工，成為觀傳局的小金庫。

鍾佩玲指出，觀傳局明年在辦理國際行銷及城市代言人、吉祥物方面編列2500萬元預算，其中「邀請知名人士擔任台北市代言人」及「國際城市媒體廣告時段及版面採購」各自編列1000萬元預算，運用熊讚行銷台北預算僅剩500萬元。她質疑，預算腰斬是否能維持熊讚團隊正常運作，若仍可正常運作，今年預算恐怕就是浮編。

觀傳局長王秋冬則回覆，疫後觀光人潮雖有回溫，但要達到疫前水準還有一段落差，今年邀請徐若瑄擔任代理人成效頗彰，因此多編列預算邀請知名人物擔任台北市代言人，持續推廣國際行銷，讓更多外國觀光客選擇到台北旅遊。至於預算部分，也會更加嚴謹，並適時彈性調整。

觀傳局補充，熊讚今年出席活動及參與拍攝演出活動經費約93萬元，而熊讚身為北市吉祥物，持續結合本府市政及大型活動宣傳，協助北市行銷推廣，同時提升自身知名度。另外，熊讚在台北燈會中，使用198萬支付科技燈區實體店面建置費，另也結合大稻埕夏日節，以200萬元設置熊讚拍照打卡點，並安排熊讚與街頭藝人互動、於大舞台與藝人跨界合作表演，擴大知名度。

而熊讚透過商業授權、代言、出席邀約活動等方式，逐步創造吉祥物經濟，截至今年10月底，授權金歲入約為26萬元、出席費歲入約為14萬元，總計約為41萬元。

觀傳局也解釋，「分批辦理國際行銷及城市代言人（吉祥物）等費用」2500萬元中，包含熊讚營運經費500萬元，另2000萬元規畫於國內外活動結合熊讚，或具國際知名度的代言人行銷本市城市形象，並運用海外行銷宣傳管道，提升台北國際知名度，同時藉由讓熊讚出席活動、社群媒體互動等方式，行銷台北市政、觀光及城市形象，並持續透過IP授權、開發熊讚商品，開創吉祥物經濟。