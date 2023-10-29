海巡署北部分署第二岸巡隊所屬的八斗子漁港安檢所，今年2月遭爆3名軍士官涉嫌接受黃姓魚商行賄共43萬元，並於安檢時放水，讓黃的漁船違法載運白帶魚出港走私到大陸。基隆地院審結，判處3人2年到1年10月徒刑，均獲緩刑，並支付公庫40萬到15萬元。

根據地檢署起訴，陳男去年4月間分別遊說手頭不甚寬裕湯男、陳男加入，從去年5月7日到今年1月14日，9度共同收受賄賂，放水讓黃男私運白帶魚出港。再由不知情安檢所值班人員，在「漁船進出港紀錄表」上為「無漁獲」之不實之登記。

據了解，因為中國大陸禁止輸入台灣石斑、白帶魚等漁獲，黃姓漁商見有利可圖，在向漁民收購漁獲後，便找上陳姓小隊長行賄，陳收賄後，再分給同小隊的湯、陳兩人。後經檢廉合作持續蒐證及循線向上溯源調查，認定黃姓魚商涉嫌行賄，經檢察官複訊後，向基隆地院聲請羈押，法官認為黃姓漁商涉犯《貪汙治罪條例》嫌疑重大，裁定收押禁見。

法官審理後，認定陳姓中尉共犯11罪，判處2年徒刑，應支付公庫40萬元，緩刑5年；湯姓安檢士犯7罪，判處1年11月徒刑，應支付公庫20萬元，緩刑4年；陳姓安檢士犯3罪，判處1年10月徒刑，應支付公庫15萬元，緩刑4年。