有這樣的婆婆太可怕！一名女子婚後住婆家，某天與鄰居們聊天發現大家對她與丈夫的床事竟一清二楚，還說都看過影片，才知原來是婆婆偷偷在夫妻房裡裝監視器，把床事分享給鄰居看，氣得她馬上搬走，放話無論如何都不會原諒。

資深媒體人許聖梅日前在節目《震震有詞》指出，這名女子與丈夫育有一子，婚後住在婆家，結果某天和鄰居聊天，鄰居突然告訴她「妳小姑說妳脫光衣服很像蕩婦」，女子聽了覺得不可思議，但鄰居仍接著描述她與丈夫的床事，細節清楚到讓女子嚇一跳，追問鄰居後，她們才坦承「我們都有看那個影片」。

許聖梅說，隨後女子質問小姑，才知原來是婆婆在她和丈夫房間裝了監視器，偷看他們的生活起居，還跟小姑一起評價她的床事、跟鄰居分享。得知真相後女子崩潰，找丈夫一起質問婆婆，對方竟回「我不是故意的啊，你們剛生那個小孩，我怕你們不會帶小孩」，解釋她是要看孫子，但女子無法接受選擇搬離婆家，並放話「無論如何不會原諒婆婆」。

對於婆婆偷拍媳婦床事，律師林明忠表示，這位婆婆不但偷拍性影像，甚至拿給別人觀賞，依法至少要判1年有期徒刑，若媳婦狠一點告下去，婆婆是要坐牢的，就算房子所有權是婆婆的也一樣。