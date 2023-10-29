2024總統大選進入倒數，戰局如何變化，各界高度關注。對此，前國民黨立委蔡正元今（29）日在臉書PO出一份不公開的正式民調，並語帶玄機地說「誰會輸得很慘」，引發網友熱議。

針對2024選舉，藍白預計本周正式政黨協商，將聚焦聯合政府組成方式、立委席次、最強在野總統候選人產生方式等3大議題。

蔡正元今在臉書指出，有份於10月24日至25日完成的不公開正式民調，共抽樣2062人，包括市話1051人、手機1011人，其結果顯示，2024總統大選若為「四咖督」，支持度由高至低依序為29.7％、27.7％、16.2％以及11.7％，但他並未點出上述數據對應到的是哪名參選人，反倒是詢問，「這個排序，你猜誰會輸很慘？」

該文引來諸多網友議論，「除了第一，其餘都輸很慘」、「誰贏才重要吧！輸多輸少都是輸」、「中華民國輸最慘」、「台灣老百姓肯定輸得最慘」、「知道誰是第一就行了，選舉是贏者全拿，沒當選就什麼都不是」。